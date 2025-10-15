Днепропетровщина и соседние области остались без света из-за экстренных отключений

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепропетровской области по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. По имеющейся информации, изменения касаются также Кировоградской и Полтавской областей

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

Отмечается, что в случае изменения ситуации жителей регионов будут оперативно информировать через официальные каналы.

Пока точный график отключений и продолжительность отсутствия электроэнергии уточняются.

Жителям советуют соблюдать меры безопасности во время пребывания без электричества и при возможности заранее подготовиться к перебоям в поставках.

Напомним, накануне из-за перегрузки электросетей в столице частично выключили свет. Проблемы затронули Голосеевский, Шевченковский и Печерский районы Киева. По предварительным данным, сбой произошел на одном из энергообъектов города, что повлекло за собой перебои в поставках электроэнергии.