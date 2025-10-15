На Запоріжжі ввели графіки аварійних відключень: що варто знати
Сьогодні, 15 жовтня, у Запорізькій області запровадили графіки аварійних відключень для стабілізації об’єднаної енергосистеми після чергових атак російських військ
Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на АТ "Запоріжжяобленерго", передає RegioNews.
За вказівкою НЕК "Укренерго" обмеження не стосуються населення.
Однак мешканців області закликають економно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему країни.
Нагадаєжмо, у Дніпропетровській області за командою "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії. За наявною інформацією, зміни стосуються також Кіровоградської та Полтавської областей.
На Дніпропетровщині збили 37 БпЛА: поранено 19-річного хлопцяВсі новини »
15 жовтня 2025, 09:27У Чернігові горів об'єкт інфраструктури після падіння російського дрона
15 жовтня 2025, 08:41У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
14 жовтня 2025, 20:45
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Зеленський призначив голову Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня 2025, 11:15Україна повторно атакувала нафтовий термінал в Феодосії: пошкоджено 16 резервуарів
15 жовтня 2025, 10:52У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали
15 жовтня 2025, 10:38РФ атакувала Україну 113 БпЛА: ППО збила 86 дронів
15 жовтня 2025, 10:19На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
15 жовтня 2025, 09:39На Дніпропетровщині збили 37 БпЛА: поранено 19-річного хлопця
15 жовтня 2025, 09:27Втрати ворога за добу: мінус 1070 росіян і майже дві сотні одиниць техніки
15 жовтня 2025, 09:14День слави Трампа, тиждень України в США і перспективи мирних переговорів
15 жовтня 2025, 08:56У Чернігові горів об'єкт інфраструктури після падіння російського дрона
15 жовтня 2025, 08:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »