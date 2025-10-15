09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
01:30  15 жовтня
Співак EL Кравчук зізнався, чи хоче він дітей
15 жовтня 2025, 09:53

На Запоріжжі ввели графіки аварійних відключень: що варто знати

15 жовтня 2025, 09:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 15 жовтня, у Запорізькій області запровадили графіки аварійних відключень для стабілізації об’єднаної енергосистеми після чергових атак російських військ

Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на АТ "Запоріжжяобленерго", передає RegioNews.

За вказівкою НЕК "Укренерго" обмеження не стосуються населення.

Однак мешканців області закликають економно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему країни.

Нагадаєжмо, у Дніпропетровській області за командою "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії. За наявною інформацією, зміни стосуються також Кіровоградської та Полтавської областей.

