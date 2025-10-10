10:43  10 октября
UA | RU
Жительницу Донбасса осудили за государственную измену: при ее помощи россияне убили человека

10 октября 2025, 12:20
Иллюстративное фото
В Днепропетровской области осудили женщину за государственную измену. Она передавала врагу информацию о местах дислокации украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Жительница Покровского района Донецкой области передавала данные об украинских военных. Впоследствии россияне обстреляли эти позиции. В результате атаки пострадали двое местных жителей, одна женщина погибла.

На суде предательница призналась, что переписывалась с ее сыном. Он в 2014 году уехал в оккупированный Донецк. До 2019-го он был военнослужащим так называемого ДНР, но в 2019 году получил контузию и сейчас является инвалидом второй группы.

Проанализировав все сообщения, которые женщина присылала своему сыну, суд заключил, что она не только осознавала возможность гибели военнослужащих ВСУ и гражданских, но и желала таких последствий. Женщина цинично выражалась. В частности, она благодарила сына за прямое попадание в дом кумовья и по баракам возле Военно-горной спасательной части, где находились военнослужащие ВСУ.

Ее приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам. Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.

