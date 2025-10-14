07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня
В Україні подорожчало будівництво житла
14 жовтня
Загинув український актор, який служив у ЗСУ
14 жовтня 2025, 09:30

На Запоріжжі експоліцейських засудили за держзраду

14 жовтня 2025, 09:30
Ілюстративне фото
У Запорізькій області засудили чотирьох колишніх правоохоронців. Їх обвинувачують у державній зраді

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Суди Запорізької області винесли вироки колишнім співробітникам правоохоронних органів. Відомо, що вони під час окупації частини регіону перейшли на бік РФ. Перший вирок отримав колишній патрульний, який служив у "народній міліції" в Якимівці.

Другий колишній правоохоронець керував взводом патрульно-караульної служби росіян у Василівському районі. Третій був з Розівки Пологівського району. Ще один вирок отримав патрульний з Мелітопольського району, який перейшов працювати до окупантів у Василівці.

Кожному зі зрадників заочно присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням спеціальних звань.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини. Наразі фігурантка перебуває під вартою.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
