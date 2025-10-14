Ілюстративне фото

У Запорізькій області засудили чотирьох колишніх правоохоронців. Їх обвинувачують у державній зраді

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Суди Запорізької області винесли вироки колишнім співробітникам правоохоронних органів. Відомо, що вони під час окупації частини регіону перейшли на бік РФ. Перший вирок отримав колишній патрульний, який служив у "народній міліції" в Якимівці.

Другий колишній правоохоронець керував взводом патрульно-караульної служби росіян у Василівському районі. Третій був з Розівки Пологівського району. Ще один вирок отримав патрульний з Мелітопольського району, який перейшов працювати до окупантів у Василівці.

Кожному зі зрадників заочно присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням спеціальних звань.

