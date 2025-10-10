Иллюстративное фото

В Одессе суд признал парня виновным в покушении на диверсию. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте парень побрился за деньги поджечь релейный шкаф железной дороги, предназначенный для сигнализации централизации и блокировки движения поездов на определенном участке железнодорожного перегона. Он сделал это в 7 часов утра, однако у него не получилось поджечь оборудование до конца.

В мае его задержали. Он признал вину и сказал, что согласился на это, чтобы заработать деньги. За поджог ему обещали 100 долларов.

Отмечается, что до августа прошлого года он обвиняемый имел статус ребенка, лишенного родительской опеки. До задержания неофициально работал в сфере предоставления развлекательных услуг.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

