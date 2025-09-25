"Журналистика" под прикрытием: россияне учат детей распространять пропаганду

Фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях Россия запустила новую пропагандистскую инициативу для молодежи – так называемый "курс молодого инфобойца"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews .

Под видом обучения журналистике старшеклассников фактически готовят к распространению лживой информации и пропаганды страны-агрессора.

"Самых лучших" участников оккупанты планируют привлекать под крыло опытных пропагандистов, используя стремление молодежи к популярности и легкому заработку.

В ЦНС отмечают, что цель врага – сформировать новое поколение инструментов для информационной войны. Масштабы привлечения молодежи пока уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне запустили кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Их обязывают проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право излагать пропагандистскую версию истории.