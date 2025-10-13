Псевдо-KFC на окупованому Запоріжжі труять жителів

Ілюстративне фото

У Мелітополі та на інших окупованих територіях Запорізької області аферисти труять людей. Це відбувається за допомогою фаст-фуду

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Рух "Жовта стрічка" повідомив про те, що на окупованих територіях аферисти розвішують плакати й роблять розсилки, обіцяючи "офіційну доставку" та "оригінальне меню". Насправді ця їжа є підробкою, а шахраїв "кришують" окупанти.

Псевдоресторани не мають жодних ліцензій. Адже справжня мережа ресторанів KFC відсутня на окупованих територіях. Фіксують випадки отруєння після вживання цих "підробок" на окупованих територіях.

Активісти закликають жителів окупованих територій не користуватися такими "сервісами".

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Росія запустила нову пропагандистську ініціативу для молоді – так званий "курс молодого інфобійця". Старшокласників фактично готують до поширення брехливої інформації та пропаганди країни-агресора.