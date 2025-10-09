Иповенция под Запорожьем: необычный метод реабилитации для военных

Фото: "Настоящее"

В Михайловской общине Запорожской области начал работу реабилитационный центр для ветеранов, использующий малоизвестный в Украине метод психологической терапии – иповенцию. Этот метод основывается на специально организованном взаимодействии человека с лошадью и позволяет распознавать собственные эмоции через поведение животного

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

В отличие от иппотерапии, предусматривающей верховую езду, иповенция сосредотачивается на наблюдении за конем и контакте с ним, что помогает участникам постепенно снижать уровень стресса, преодолевать ПТСР, тревожные расстройства и синдром выгорания.

Лошади "считывают" настроение человека через тонус, движения и интонации, что позволяет эффективно расслаблять нервную систему.

Идея создания центра принадлежит Нине Ковалев, бывшей бухгалтере государственного предприятия "Запорожский конный завод". По собственному опыту эмоционального выгорания она открыла себе терапевтическую ценность общения с лошадьми и решила организовать центр для ветеранов.

Сейчас в ипоцентре находится почти 20 лошадей, из которых спасены животные с прифронтовых территорий.

Нина Ковалев. Фото: "Справжнє"

Программа реабилитации для ветеранов состоит из восьми занятий, включающих работу с лошадьми, дыхательные упражнения и техники "заземления".

К занятиям также привлечены психологи, помогающие ветеранам постепенно восстанавливать контроль над эмоциями и телесными реакциями.

Павел – ветеран российско-украинской войны. Фото: "Справжнє"

Ветераны отмечают заметное улучшение психологического состояния и физического самочувствия после иповенции. Центр работает без государственной поддержки, финансируется через гранты и частично за счет платных услуг, однако для ветеранов участие в программах бесплатное.

По словам психологов, иповенция является эффективным методом преодоления психологических барьеров, особенно среди людей с военным опытом, и помогает объединить терапевтическую работу с доверием и контактом с животными.

Напомним, украинские ветераны и члены их семей могут получить помощь от государства. Речь идет о грантах, которые можно использовать для собственного бизнеса.

