12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 18:35

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

10 жовтня 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки базпілотниками на Запоріжжя зросла до 11 осіб

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, допомога медиків знадобилася ще двом чоловікам. 46-річний чоловік після надання допомоги лікуватиметься вдома, а 35-річний співробітник ДСНС перебуває на обстеженні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня РФ здійснила комбіновану атаку по інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Shahed-136", авіабомби та ракети різного типу".

Як повідомлялось, було декілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Запоріжжя Федоров Іван атака РФ
На окупованій ЗАЕС почали відновлювати електропостачання: що відомо
10 жовтня 2025, 13:11
Масований обстріл Запоріжжя: росіяни атакували місто ракетами, КАБами і дронами
10 жовтня 2025, 09:02
Іповенція під Запоріжжям: незвичайний метод реабілітації для військових
09 жовтня 2025, 13:44
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
10 жовтня 2025, 20:43
На Вінниччині затримали чоловіка за спробу незаконного вивезення 29-річного знайомого
10 жовтня 2025, 20:31
На фронті загинув український гуморист та учасник КВК
10 жовтня 2025, 20:15
57-річний чоловік влаштував стрілянину у Луцькому районі, пошкодивши майно сусідів
10 жовтня 2025, 20:03
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50
В Одесі засудили диверсанта, який намагався підпалити обладнання залізниці
10 жовтня 2025, 19:45
Втрата, якої можна було уникнути: на Закарпатті судитимуть матір за смерть 1-річної дитини
10 жовтня 2025, 19:35
В Івано-Франківській області чоловік прив’язав на ланцюг собаку до авто й тягнув по вулиці
10 жовтня 2025, 19:17
На Рівненщині 36-річний чоловік отримав 60 діб арешту за напад на поліцейського
10 жовтня 2025, 18:58
Журналісти знайшли в родин заступників голови Кіберполіції нерухомість та десятки мільйонів
10 жовтня 2025, 18:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »