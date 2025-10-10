У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки базпілотниками на Запоріжжя зросла до 11 осіб
Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, допомога медиків знадобилася ще двом чоловікам. 46-річний чоловік після надання допомоги лікуватиметься вдома, а 35-річний співробітник ДСНС перебуває на обстеженні.
Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня РФ здійснила комбіновану атаку по інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Shahed-136", авіабомби та ракети різного типу".
Як повідомлялось, було декілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети.
