В суд направили обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Беленьковской общины, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал односельчанам гранатой

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Инцидент произошел в середине августа в одном из населённых пунктов громады. По данным следствия, нетрезвый мужчина сел в машину своего знакомого и начал угрожать ему боеприпасом, требуя отвезти его по определенному адресу. В салоне автомобиля на тот момент находились двое детей. Водитель сумел уговорить нападающего покинуть транспортное средство и избежать опасной ситуации.

Впрочем, после этого мужчина решил продлить конфликт. Он с гранатой в руках проник во двор другого односельчанина, где начал ссору. Во время спора правонарушитель бросил гранату в сторону соседнего дома. Взрыв повредил территорию, но, к счастью, никто не пострадал.

В настоящее время обвинение предъявлено по статье, предусматривающей ответственность за незаконное обращение с боеприпасами и угрозы убийством. Дело передано в суд, который определит наказание для мужчины.

Ранее сообщалось, в Винницкой области односельчанин бросил гранату у двух мужчин, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. По данным следствия, действия злоумышленника квалифицированы как покушение на умышленное убийство нескольких человек способом, опасным для жизни многих людей.