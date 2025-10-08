11:57  08 октября
08 октября 2025, 20:10

Взрыв возле дома: в Запорожье мужчина бросил гранату и чуть не вызвал трагедию

08 октября 2025, 20:10
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В суд направили обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Беленьковской общины, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал односельчанам гранатой

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Инцидент произошел в середине августа в одном из населённых пунктов громады. По данным следствия, нетрезвый мужчина сел в машину своего знакомого и начал угрожать ему боеприпасом, требуя отвезти его по определенному адресу. В салоне автомобиля на тот момент находились двое детей. Водитель сумел уговорить нападающего покинуть транспортное средство и избежать опасной ситуации.

Впрочем, после этого мужчина решил продлить конфликт. Он с гранатой в руках проник во двор другого односельчанина, где начал ссору. Во время спора правонарушитель бросил гранату в сторону соседнего дома. Взрыв повредил территорию, но, к счастью, никто не пострадал.

В настоящее время обвинение предъявлено по статье, предусматривающей ответственность за незаконное обращение с боеприпасами и угрозы убийством. Дело передано в суд, который определит наказание для мужчины.

Ранее сообщалось, в Винницкой области односельчанин бросил гранату у двух мужчин, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. По данным следствия, действия злоумышленника квалифицированы как покушение на умышленное убийство нескольких человек способом, опасным для жизни многих людей.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
