08 октября 2025, 19:48

ДТЭК взыскал с киевлянина более 230 тыс. грн, хотя он платил за электричество годами

08 октября 2025, 19:48
Фото: иллюстративное
В Киеве суд удовлетворил иск ДТЭК Киевские электросети против местного жителя, который на протяжении многих лет регулярно платил счета за электроэнергию

Об этом говорится в решении Дарницкого районного суда г. Киева, передает RegioNews.

Компания требовала от мужчины более 230 тысяч гривен долга, включая инфляционные начисления и 3% годовых, и суд поддержал эти требования.

По данным материалов дела, мужчина за свой счет установил трансформатор, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение в своем доме. Позже к этому трансформатору ДТЭК подключил еще девять жилых домов, однако компания продолжает начислять потери электроэнергии именно этому жителю, будто потребляет электричество для всех подключенных домов.

Эксперты указывают на то, что подобные начисления называют "холостым ходом" – это потери электроэнергии в сети, которые возникают технически, а не из-за фактического потребления. Во время войны, когда украинцы самостоятельно поддерживают энергосистему страны, ситуация вызвала негодование общества и привлекла внимание к практикам энергокомпаний.

Ранее сообщалось, украинские предприятия вынуждены платить за электроэнергию втрое больше, чем компании в ЕС. Такая разница в тарифах ставит под угрозу работу энергоемких отраслей и эксперты предупреждают – без изменений часть производств может остановиться.

Киев ДТЭК электричество суд долги трансформатор
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
