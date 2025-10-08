Фото: иллюстративное

В Киеве суд удовлетворил иск ДТЭК Киевские электросети против местного жителя, который на протяжении многих лет регулярно платил счета за электроэнергию

Об этом говорится в решении Дарницкого районного суда г. Киева, передает RegioNews.

Компания требовала от мужчины более 230 тысяч гривен долга, включая инфляционные начисления и 3% годовых, и суд поддержал эти требования.

По данным материалов дела, мужчина за свой счет установил трансформатор, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение в своем доме. Позже к этому трансформатору ДТЭК подключил еще девять жилых домов, однако компания продолжает начислять потери электроэнергии именно этому жителю, будто потребляет электричество для всех подключенных домов.

Эксперты указывают на то, что подобные начисления называют "холостым ходом" – это потери электроэнергии в сети, которые возникают технически, а не из-за фактического потребления. Во время войны, когда украинцы самостоятельно поддерживают энергосистему страны, ситуация вызвала негодование общества и привлекла внимание к практикам энергокомпаний.

Ранее сообщалось, украинские предприятия вынуждены платить за электроэнергию втрое больше, чем компании в ЕС. Такая разница в тарифах ставит под угрозу работу энергоемких отраслей и эксперты предупреждают – без изменений часть производств может остановиться.