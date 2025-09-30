15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 19:51

В Винницкой области односельчанин бросил гранату в двух мужчин: пострадавшие в больнице

30 сентября 2025, 19:51
Фото: Винницкая областная прокуратура
Местному жителю сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство двух человек

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Преступление было совершено способом, опасным для жизни многих людей, что квалифицируется по части 2 статьи 15 и подпунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

По информации следствия, между 42-летним мужчиной и его знакомыми существовали давние неприязненные отношения. Конфликт возник в доме одного из потерпевших во время словесной перепалки, которая быстро переросла в драку. После полученных телесных повреждений подозреваемый решил применить насилие более серьезного уровня и бросил гранату в комнату.

Правоохранители изъяли гранату и документы дела

В результате взрыва двое мужчин получили многочисленные осколочные ранения и были госпитализированы. Сейчас следователи готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следствие продолжается под руководством прокуратуры

Досудебное расследование продолжается под руководством следственного отделения полиции № 2 Винницкого районного управления. По законодательству, за такое преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчина бросил страйкбольную гранату в аптеку. К счастью, никто не пострадал.

Винницкая область покушение на убийство Граната ранение полиция
