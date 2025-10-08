Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Інцидент стався в середині серпня в одному з населених пунктів громади. За даними слідства, нетверезий чоловік сів до автівки свого знайомого та почав погрожувати йому боєприпасом, вимагаючи відвезти його за певною адресою. У салоні автомобіля на той момент перебували двоє дітей. Водій зумів умовити нападника залишити транспортний засіб і уникнути небезпечної ситуації.

Втім, після цього чоловік вирішив продовжити конфлікт. Він із гранатою в руках проник на подвір'я іншого односельця, де розпочав сварку. Під час суперечки правопорушник кинув гранату в напрямку сусіднього будинку. Вибух пошкодив територію, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Наразі обвинувачення пред'явлено за статтею, що передбачає відповідальність за незаконне поводження з боєприпасами та погрози вбивством. Справу передано до суду, який визначить покарання для чоловіка.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині односелець кинув гранату у двох чоловіків, внаслідок чого вони отримали поранення та були госпіталізовані. За даними слідства, дії зловмисника кваліфіковано як замах на умисне вбивство кількох осіб способом, небезпечним для життя багатьох людей.