Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 20:10

Вибух біля будинку: на Запоріжжі чоловік кинув гранату й ледь не спричинив трагедію

Фото: ілюстративне
До суду скерували обвинувальний акт щодо 47-річного жителя Біленьківської громади, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував односельцям гранатою

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Інцидент стався в середині серпня в одному з населених пунктів громади. За даними слідства, нетверезий чоловік сів до автівки свого знайомого та почав погрожувати йому боєприпасом, вимагаючи відвезти його за певною адресою. У салоні автомобіля на той момент перебували двоє дітей. Водій зумів умовити нападника залишити транспортний засіб і уникнути небезпечної ситуації.

Втім, після цього чоловік вирішив продовжити конфлікт. Він із гранатою в руках проник на подвір'я іншого односельця, де розпочав сварку. Під час суперечки правопорушник кинув гранату в напрямку сусіднього будинку. Вибух пошкодив територію, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Наразі обвинувачення пред'явлено за статтею, що передбачає відповідальність за незаконне поводження з боєприпасами та погрози вбивством. Справу передано до суду, який визначить покарання для чоловіка.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині односелець кинув гранату у двох чоловіків, внаслідок чого вони отримали поранення та були госпіталізовані. За даними слідства, дії зловмисника кваліфіковано як замах на умисне вбивство кількох осіб способом, небезпечним для життя багатьох людей.

