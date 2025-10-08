Фото: Общественное Львов

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовском районе правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который пришел в продуктовый магазин с предметом, похожим на гранату. Как установили полицейские, мужчина является военнослужащим и находится в статусе самовольно покинувшего часть (СЗЧ). Инцидент произошел 3 октября – сообщение об опасном предмете поступило на спецлинию 102 от очевидцев.

На место немедленно прибыли сотрудники полиции, в том числе следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спецназовцы и оперативники уголовного розыска. Во время переговоров силовики убедили мужчину добровольно передать гранату с взрывателем. Боеприпас был изъят и передан на экспертизу, чтобы установить его происхождение.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. За это законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Полиция напоминает: граждане, добровольно сдающие органам власти оружие, боеприпасы или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 УК Украины, освобождаются от уголовной ответственности.

