11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 18:52

Во Львовской области 45-летний военный пришел в магазин с гранатой

08 октября 2025, 18:52
Фото: Общественное Львов
Инцидент с опасным предметом в сельском магазине Львовской области заставил правоохранителей привлечь спецназовцев и взрывотехников

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовском районе правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который пришел в продуктовый магазин с предметом, похожим на гранату. Как установили полицейские, мужчина является военнослужащим и находится в статусе самовольно покинувшего часть (СЗЧ). Инцидент произошел 3 октября – сообщение об опасном предмете поступило на спецлинию 102 от очевидцев.

На место немедленно прибыли сотрудники полиции, в том числе следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спецназовцы и оперативники уголовного розыска. Во время переговоров силовики убедили мужчину добровольно передать гранату с взрывателем. Боеприпас был изъят и передан на экспертизу, чтобы установить его происхождение.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. За это законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Полиция напоминает: граждане, добровольно сдающие органам власти оружие, боеприпасы или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 УК Украины, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве конфликт между двумя водителями маршруток завершился взрывом гранаты прямо на стоянке перевозчика. Тогда один из мужчин во время ссоры бросил в сторону коллеги боевую гранату, пытаясь его напугать.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
