В Запорожье мужчина бросил гранату в правоохранителей и работников ТЦК

фото: Национальная полиция

В одном из районов Запорожья неизвестный выстрелил из пистолета и бросил страйкбольную гранату в правоохранителей, которые вместе с работниками ТЦК проверяли документы у граждан призывного возраста. Обошлось без пострадавших

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области, передает RegioNews.

Заявляется, что правонарушителем оказался 44-летний гражданин. Его задержали по месту жительства при силовой поддержке бойцов КОРДа.

В этот же день сотрудники полиции провели неотложные обыски в квартире, гараже и транспортном средстве задержанного.

В ходе следственных действий обнаружили и изъяли почти 20 патронов, два снаряженных магазина, две дымовые шашки и другие вещественные доказательства противоправной деятельности фигуранта.

Полицейские разыскивают пистолет, из которого стрелял злоумышленник.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Самая строгая санкция статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Луцке задержан мужчина, который угрожал пистолетом работникам ТЦК. Оказалось, что гражданин отказался выполнить требования военнослужащих, а также угрожал им пистолетом.