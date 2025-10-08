У Запоріжжі підлітки погрожували розстріляти пенсіонерок

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Запорізькі поліцейські встановили підлітків, які погрожували застосувати пістолет до пенсіонерок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управлінні Національної поліції Запорізької області.

У Запоріжжі підлітки зняли ролик, на якому розповідають, що нібито планують стріляти з пістолета в жінок літнього віку поруч.

Правоохоронці з’ясували, що на ролику були троє підлітків віком 14, 15 та 16 років. Зі школярами провели профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 КУпАП – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

