Ситуация на Запорожском направлении: оккупанты пытаются атаковать Силы обороны
В Институте изучения войны (ISW) рассказали о ситуации в Запорожском направлении. Российская армия не имеет продвижений
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В течение суток 30 сентября российские войска не продвинулись ни на востоке, ни на западе Запорожской области. По данным ISW, российские войска за последние несколько дней атаковали позиции Сил обороны:
- северо-восточнее Гуляйполя – вблизи Новогригоровки, Успеновки, Новоивановки, Ольговского и Полтавки;
- юго-западнее Орехова – у Степного и Каменского;
- северо-западнее Орехово – вблизи Степногорска, Плавней и Приморского.
Напомним, ранее руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказывал, что в Запорожском направлении фиксируют организованные колонны врага по 10-15 единиц автомобильной техники. Такие передвижения свидетельствуют о централизованном усилении группировки. По мнению Андрющенко, это свидетельствует, что враг хочет стабилизировать оборону и компенсировать потери.
