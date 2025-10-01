Фото из открытых источников

В Институте изучения войны (ISW) рассказали о ситуации в Запорожском направлении. Российская армия не имеет продвижений

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В течение суток 30 сентября российские войска не продвинулись ни на востоке, ни на западе Запорожской области. По данным ISW, российские войска за последние несколько дней атаковали позиции Сил обороны:

северо-восточнее Гуляйполя – вблизи Новогригоровки, Успеновки, Новоивановки, Ольговского и Полтавки;

юго-западнее Орехова – у Степного и Каменского;

северо-западнее Орехово – вблизи Степногорска, Плавней и Приморского.

Напомним, ранее руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказывал, что в Запорожском направлении фиксируют организованные колонны врага по 10-15 единиц автомобильной техники. Такие передвижения свидетельствуют о централизованном усилении группировки. По мнению Андрющенко, это свидетельствует, что враг хочет стабилизировать оборону и компенсировать потери.