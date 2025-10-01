Ситуація на Запорізькому напрямку: окупанти намагаються атакувати Сили оборони
В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку. Російська армія не має просувань
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Зазначається, що протягом доби 30 вересня російські війська не просунулись ані на сході, ані на заході Запорізької області. За даними ISW, російські війська за останні кілька днів атакували позиції Сил оборони:
- на північний схід від Гуляйполя – поблизу Новогригорівки, Успенівки, Новоіванівки, Ольгівського та Полтавки;
- на південний захід від Оріхова – біля Степового та Кам'янського;
- на північний захід від Оріхова – поблизу Степногорська, Плавнів та Приморського.
Нагадаємо, раніше керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко розповідав, що на Запорізькому напрямку фіксують організовані колони ворога по 10–15 одиниць автомобільної техніки. Такі пересування свідчать про централізоване підсилення угруповання. На думку Андрющенка, це свідчить що ворог хоче стабілізувати оборону та компенсувати втрати.
