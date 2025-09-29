10:10  29 вересня
29 вересня 2025, 08:35

Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих знову зросла

29 вересня 2025, 08:35
Фото: Запорізька ОВА
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару ворога по Запоріжжю зросла до 49. Загалом упродовж доби окупанти завдали 696 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак постраждали 49 людей.

Зокрема, ворог наніс 2 ракетні удари по Запоріжжю. А також:

  • 10 авіаційних обстрілів зафіксовано по Залізничному, Новоселівці, Успенівці та Малій Токмачці.
  • 496 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Новомиколаївку, Балабине, Комишуваху, Червонодніпровку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене та Чарівне.
  • 8 обстрілів із РСЗВ зафіксовано по території Запоріжжя та Полтавки.
  • 180 артилерійських ударів нанесено по Червонодніпровці, Плавням, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

За добу надійшло 396 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури.

Федоров наголосив, що підрозділи ДСНС та місцеві служби продовжують ліквідацію наслідків ворожих атак.

Нагадаємо, вночі та близько п'ятої ранку 28 вересня російська армія завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя. Одна з ракет влучила біля багатоповерхового будинку, пошкоджено приватні домоволодіння та інші об'єкти. Було відомо про 42 постраждалих.

