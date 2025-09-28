Атака на Запоріжжя: 21 поранений, двоє у тяжкому стані
Внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 21 людини
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, двоє поранених перебувають у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.
За даними ДСНС, внаслідок удару за однією з адрес повністю зруйновано приватний житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі.
Крім того, пошкоджено будівлю автозаправки та частково зруйновано адміністративну споруду.
Кількість постраждалих може зрости – дані уточнюються.
На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакує Україну дронами "Шахед". Однією з цілей обстрілу є Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо відомо про 6 постраждалих.