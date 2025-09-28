Атака на Запоріжжя: 21 поранений, двоє у тяжкому стані

Фото: ДСНС Запоріжжя

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, двоє поранених перебувають у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.

За даними ДСНС, внаслідок удару за однією з адрес повністю зруйновано приватний житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі.

Крім того, пошкоджено будівлю автозаправки та частково зруйновано адміністративну споруду.

Кількість постраждалих може зрости – дані уточнюються.

На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакує Україну дронами "Шахед". Однією з цілей обстрілу є Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо відомо про 6 постраждалих.