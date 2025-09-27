Удар по Запоріжжю: зруйновано магазин, люди лишились без світла
Російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю. Відомо про щонайменше два удари
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, майже опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано магазин. Згодом стало відомо, що було щонайменше два удари. Є постраждалі серед місцевих жителів.
Серед ночі через російську атаку майже дев'ять тисяч абонентів Запоріжжя залишились без світла. Проте вже о 4-й ранку понад 95% абонентів було заживлено. Голова ОВА подякував енергетикам за оперативну роботу.
Нагадаємо, увечері 26 вересня російська армія завдала удару по Харкову. Дрон влучив у меблевий магазин. Місцева жителька отримала вибухову травму.
