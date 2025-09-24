16:42  24 сентября
24 сентября 2025, 19:20

Женщины, студенты и курсанты: как гражданские готовятся защищать себя и родных в Запорожье

24 сентября 2025, 19:20
Фото: Справжнє
На четвертом году полномасштабной войны все больше украинцев задумываются о собственной безопасности и защите родных. Кто-то ограничивается знаниями о воздушных тревогах и правилах "двух стен", а некоторые стараются овладеть полноценными военными навыками

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Именно для последних Центр национального сопротивления организовал курсы по основам самозащиты и обращению с оружием. По словам инструктора Александра, многие курсанты демонстрируют высокие результаты: во время последних стрельб процент попаданий превысил 70%.

Учения проводят инструкторы с боевым опытом, полученным во время войны. Александр сам прошел путь в 95-й десантно-штурмовой бригаде и 46-й аэромобильной бригаде, участвовал в освобождении Киевской и Херсонской областей, а также воевал на Донбассе.

Инструктор Александр. Фото: "Справжнє"

"В нашей стране война идет постоянно. Ни одно поколение украинцев не жило без войны. А, как вы знаете, на сильных не нападают. Так что если люди будут уметь пользоваться оружием и будут готовы его использовать, и об этом будут знать наши соседи… то у них будет меньше соблазна забрать наши земли", – говорит Александр.

Курс включает теорию и практику: стрелковую подготовку, тактическую медицину, ориентировку на местности и другие навыки выживания.

Своеобразным экзаменом является суточный выход "в поле" в условиях, приближенных к боевым.

Обучение проходят люди от 18 до 60 лет, большинство женщин и девушек. Юлия, студентка биологического факультета ЗНУ, рассказывает: "Я уже научилась держать оружие, заряжать и разряжать его. Это очень интересно и необходимо в наше время".

Илья, молодой курсант, добавляет: "У нас идет война, поэтому лучше эти навыки иметь, чем потом учиться всему с нуля".

Виолетта, студентка Национального института "Запорожская политехника", делится: "Мне понравилось обучение, понравилось стрелять. После учений буду ездить на полигон и продолжать совершенствовать свои знания".

Построение на полигоне. Фото: "Справжнє"

Стандартный курс длится около семи дней и дает базовые знания, необходимые для самозащиты и спасения жизни в прифронтовых регионах, таких как Запорожье.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Верещук рассказала, как будет воплощаться на практике Закон о национальном сопротивлении. К преподаванию предметов будут привлекаться ветераны даже без педагогического образования

