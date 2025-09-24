Женщины, студенты и курсанты: как гражданские готовятся защищать себя и родных в Запорожье
На четвертом году полномасштабной войны все больше украинцев задумываются о собственной безопасности и защите родных. Кто-то ограничивается знаниями о воздушных тревогах и правилах "двух стен", а некоторые стараются овладеть полноценными военными навыками
Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.
Именно для последних Центр национального сопротивления организовал курсы по основам самозащиты и обращению с оружием. По словам инструктора Александра, многие курсанты демонстрируют высокие результаты: во время последних стрельб процент попаданий превысил 70%.
Учения проводят инструкторы с боевым опытом, полученным во время войны. Александр сам прошел путь в 95-й десантно-штурмовой бригаде и 46-й аэромобильной бригаде, участвовал в освобождении Киевской и Херсонской областей, а также воевал на Донбассе.
"В нашей стране война идет постоянно. Ни одно поколение украинцев не жило без войны. А, как вы знаете, на сильных не нападают. Так что если люди будут уметь пользоваться оружием и будут готовы его использовать, и об этом будут знать наши соседи… то у них будет меньше соблазна забрать наши земли", – говорит Александр.
Курс включает теорию и практику: стрелковую подготовку, тактическую медицину, ориентировку на местности и другие навыки выживания.
Своеобразным экзаменом является суточный выход "в поле" в условиях, приближенных к боевым.
Обучение проходят люди от 18 до 60 лет, большинство женщин и девушек. Юлия, студентка биологического факультета ЗНУ, рассказывает: "Я уже научилась держать оружие, заряжать и разряжать его. Это очень интересно и необходимо в наше время".
Илья, молодой курсант, добавляет: "У нас идет война, поэтому лучше эти навыки иметь, чем потом учиться всему с нуля".
Виолетта, студентка Национального института "Запорожская политехника", делится: "Мне понравилось обучение, понравилось стрелять. После учений буду ездить на полигон и продолжать совершенствовать свои знания".
Стандартный курс длится около семи дней и дает базовые знания, необходимые для самозащиты и спасения жизни в прифронтовых регионах, таких как Запорожье.
