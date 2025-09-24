Жінки, студенти та курсанти: як цивільні готуються захищати себе та рідних у Запоріжжі

Фото: Справжнє

На четвертому році повномасштабної війни дедалі більше українців замислюються про власну безпеку та захист рідних. Хтось обмежується знаннями про повітряні тривоги та правило "двох стін", а дехто прагне опанувати повноцінні військові навички

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Саме для останніх Центр національного спротиву організував курси з основ самозахисту та поводження зі зброєю. За словами інструктора Олександра, багато курсантів демонструють високі результати: під час останніх стрільб відсоток влучень перевищив 70%.

Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом, здобутим під час війни. Олександр сам пройшов шлях у 95-й десантно-штурмовій бригаді та 46-й аеромобільній бригаді, брав участь у звільненні Київської та Херсонської областей, а також воював на Донбасі.

Інструктор Олександр. Фото: "Справжнє"

"У нашій країні війна йде постійно. Жодне покоління українців не жило без війни. А, як ви знаєте, на сильних не нападають. Тож якщо люди вмітимуть користуватися зброєю і будуть готові її використати, і про це знатимуть наші сусіди… то в них буде менше спокуси забрати наші землі", – каже Олександр.

Курс охоплює теорію та практику: стрілецьку підготовку, тактичну медицину, орієнтування на місцевості та інші навички виживання.

Своєрідним іспитом є добовий вихід "у поле" в умовах, наближених до бойових.

Навчання проходять люди від 18 до 60 років, більшість – жінки та дівчата. Юлія, студентка біологічного факультету ЗНУ, розповідає: "Я вже навчилася тримати зброю, заряджати та розряджати її. Це дуже цікаво і необхідно в наш час".

Ілля, молодий курсант, додає: "У нас іде війна, тож краще ці навички мати, ніж потім навчатися всього з нуля".

Віолета, студентка Національного інституту "Запорізька політехніка", ділиться: "Мені сподобалося навчання, сподобалося стріляти. Після навчань буду їздити на полігон і продовжувати вдосконалювати свої знання".

Шикування на полігоні. Фото: "Справжнє"

Стандартний курс триває близько семи днів і дає базові знання, необхідні для самозахисту та порятунку життя у прифронтових регіонах, таких як Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Офісу Президента України Ірина Верещук розповіла, як втілюватиметься на практиці Закон про національний спротив. До викладання предметів залучатимуть ветеранів навіть без педагогічної освіти