16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 18:29

Директор строительной компании обвиняется в хищении 6 млн грн на ремонт дома в Запорожье

24 сентября 2025, 18:29
Фото: Общественное Запорожье
В Запорожье расследуют присвоение более 6 млн грн, выделенных на восстановление многоэтажного дома, поврежденного обстрелом РФ

Об этом сообщают в пресс-службах ГУ Нацполиции в Запорожской области и Запорожской областной прокуратуры.

В Запорожье правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору киевской строительной компании из-за присвоения более 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на восстановление многоэтажного дома, поврежденного при обстреле РФ. По данным следствия, деньги были переведены на счета коммерческих структур и использованы для деятельности, не связанной с ремонтом жилья, и не были возвращены.

Дом на ул. Запорожской 2-А потерпел разрушения в марте 2023 года

Речь идет о доме по улице Запорожской, 2-А, которое претерпело разрушения 22 марта 2023 года в результате ракетного удара. Тогда погиб один человек, еще 34 получили ранения. В октябре 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры области заключила договор с киевской компанией на капитальный ремонт многоэтажки. Подрядчик получил аванс более 20 млн. грн., но объемы работ не были выполнены в определенные сроки.

Служба восстановления отмечает, что фактически были проведены демонтажные работы более чем на 13 млн грн, тогда как более 6 млн грн гендиректор перевел на другие счета. Несмотря на просьбу продлить сроки возврата неиспользованных средств, работы так и не были завершены. Правоохранители квалифицировали действия чиновника по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом в особо крупных размерах. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности до трех лет.

В июле 2024 года работы на объекте были полностью приостановлены, а договор с подрядчиком расторгнут. Новый тендер на восстановление дома объявляли дважды, и его выиграла другая компания, которая продолжает работу. По данным областной администрации, по состоянию на август 2025 года восстановление продолжается: возведен подъезд и ведется отделка этажей. Следственные действия в отношении бывшей подрядной фирмы продолжаются, и окончательная сумма присвоенных средств не уточняется.

Напомним, в Киевской области продолжаются расследования по исчезновению средств, выделенных на жилье для пострадавших от войны. Директор частного общества подозревается в присвоении почти 4 млн грн, в то время как большинство модульных домов так и не было установлено.

Запорожье строительство бюджетные деньги реконструкция обстрел повреждения разрушенные дома
