24 вересня 2025, 18:29

Директор будівельної компанії обвинувачується у розкраданні 6 млн грн на ремонт будинку у Запоріжжі

24 вересня 2025, 18:29
Фото: Суспільне Запоріжжя
У Запоріжжі розслідують привласнення понад 6 млн грн, виділених на відновлення багатоповерхівки, пошкодженої обстрілом РФ

Про це повідомляють в пресслужбах ГУ Нацполіції в Запорізькій області та Запорізької обласної прокуратури.

У Запоріжжі правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору київської будівельної компанії через привласнення понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення багатоповерхівки, пошкодженої під час обстрілу РФ. За даними слідства, гроші були переведені на рахунки комерційних структур і використані для діяльності, не пов’язаної з ремонтом житла, і не були повернуті.

Будинок по вул. Запорізькій 2-А зазнав руйнувань у березні 2023 року

Йдеться про будинок по вулиці Запорізькій, 2-А, який зазнав руйнувань 22 березня 2023 року внаслідок ракетного удару. Тоді загинула одна людина, ще 34 отримали поранення. У жовтні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури області уклала договір із київською компанією на капітальний ремонт багатоповерхівки. Підрядник отримав аванс понад 20 млн грн, але обсяги робіт не були виконані у визначені строки.

Служба відновлення зазначає, що фактично було проведено демонтажні роботи на понад 13 млн грн, тоді як понад 6 млн грн гендиректор перевів на інші рахунки. Попри прохання продовжити терміни повернення невикористаних коштів, роботи так і не були завершені. Правоохоронці кваліфікували дії посадовця за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Санкція передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади до трьох років.

У липні 2024 року роботи на об’єкті були повністю призупинені, а договір із підрядником розірвано. Новий тендер на відновлення будинку оголошували двічі, і його виграла інша компанія, яка наразі продовжує роботи. За даними обласної адміністрації, станом на серпень 2025 року відбудова триває: зведено під’їзд і ведеться оздоблення поверхів. Слідчі дії щодо колишньої підрядної фірми продовжуються, і остаточна сума привласнених коштів ще уточнюється.

Нагадаємо, на Київщині тривають розслідування щодо зникнення коштів, виділених на житло для постраждалих від війни. Директор приватного товариства підозрюється у привласненні майже 4 млн грн, тоді як більшість модульних будинків так і не були встановлені.

