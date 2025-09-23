Фото: pixabay

Количество пострадавших после российского обстрела Запорожья днем 23 сентября возросло до семи

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Медики сообщают о 7 пострадавших. Три человека получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались, – говорится в сообщении.

Напомним, российские военные нанесли по Запорожью пять ударов. Повреждены склады и автомобили. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух раненых.