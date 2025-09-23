Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла
Кількість постраждалих після російського обстрілу Запоріжжя вдень 23 вересня зросла до семи
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Медики повідомляють про 7 постраждалих. Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились, – йдеться у повідомленні.
Станом на 16:15 повітряна тривога у Запорізькій області триває вже понад 6 годин.
Нагадаємо, російські військові завдали по Запоріжжю пʼять ударів. Пошкоджені склади та автомобілі. Раніше повідомлялося про одного загиблого та двох поранених.
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень
23 вересня 2025, 18:03На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички
23 вересня 2025, 17:57На Рівненщині командир в/ч змушував підлеглих будувати його будинок
23 вересня 2025, 17:41Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
23 вересня 2025, 17:36У Запоріжжі легковик врізався в електроопору: водія затисло в салоні
23 вересня 2025, 17:23У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
23 вересня 2025, 17:13Легковик і мотоцикл зіткнулися на Івано-Франківщині – постраждав 15-річний мотоцикліст
23 вересня 2025, 16:58У прифронтових регіонах можна буде отримати грант на бізнес: кого стосується
23 вересня 2025, 16:55Росіяни атакували дроном громаду на Сумщині: двоє поранених
23 вересня 2025, 16:47"Системно працюємо з депутатами Верховної Ради України для посилення підтримки громад Харківської області", — Олег Синєгубов
23 вересня 2025, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі блоги »