Фото: ОВА

Кількість постраждалих після російського обстрілу Запоріжжя вдень 23 вересня зросла до семи

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Медики повідомляють про 7 постраждалих. Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились, – йдеться у повідомленні.

Станом на 16:15 повітряна тривога у Запорізькій області триває вже понад 6 годин.

Нагадаємо, російські військові завдали по Запоріжжю пʼять ударів. Пошкоджені склади та автомобілі. Раніше повідомлялося про одного загиблого та двох поранених.