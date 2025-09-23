Иллюстративное фото: из открытых источников

Российская атака по Запорожью унесла жизни одного человека и ранила еще двоих

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Один человек погиб, двое ранены. 43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 23 сентября российские военные нанесли по Запорожью, предварительно, пять ударов. Повреждены складские помещения и автомобили.