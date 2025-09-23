Россияне нанесли пять ударов по Запорожью: есть раненые
Днем во вторник, 23 сентября, российские военные нанесли по Запорожью, предварительно, пять ударов
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Повреждены складские помещения и транспорт.
По предварительным данным, два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска снова нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Снаряды попали в приватный сектор и объекты промышленной инфраструктуры. Погиб мужчина.
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Киеве разоблачили "гаражный наркобизнес" – каннабис рассылали по почте по Украине
23 сентября 2025, 16:01Обстрел Запорожья: количество раненых возросло
23 сентября 2025, 15:52В Никополе россияне убили женщину
23 сентября 2025, 15:45Во Львовской области на границе с Польшей задержали партию iPhone 17 и электронных сигарет
23 сентября 2025, 15:36Удар по Запорожью: известно о погибшем и двух раненых
23 сентября 2025, 15:19Победа Украины зависит не только от фронта, но и от общества
23 сентября 2025, 15:07Россияне ударили реактивной артиллерией по селу в Харьковской области: раненый мужчина
23 сентября 2025, 14:2462 украинских ветерана будут соревноваться на международных играх в Испании
23 сентября 2025, 14:15Прослушка в кабинете Садового: до этого там были премьер-министр Свириденко, спикер ВР Стефанчук
23 сентября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все блоги »