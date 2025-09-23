11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 14:50

Россияне нанесли пять ударов по Запорожью: есть раненые

23 сентября 2025, 14:50
Фото: ОВА
Днем во вторник, 23 сентября, российские военные нанесли по Запорожью, предварительно, пять ударов

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Повреждены складские помещения и транспорт.

По предварительным данным, два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска снова нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Снаряды попали в приватный сектор и объекты промышленной инфраструктуры. Погиб мужчина.

