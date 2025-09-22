20:24  22 вересня
22 вересня 2025, 18:30

У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян

22 вересня 2025, 18:30
Фото: СБУ
Отримав вирок чоловік, який працював на росіян. Він коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари рашистів по прифронтових селищах регіону

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Охоронець дитячого садка в Запоріжжі виявився завербований окупантами. Росіяни "залучили" його до роботи через знайому. Відомо, що та жінка була хористкою в УПЦ (МП), та втекла на тимчасово окуповану територію. Через неї зрадник виходив на зв'язок із куратором.

Відомо, що чоловік передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури регіону. Зокрема, саме за його наведенням наприкінці 2023 року рашисти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув 43-річний чоловік, а також було зруйновано багато житлових будинків.

СБУ затримали російського агента на початку минулого року. Тепер його засудили до 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

