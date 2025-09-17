Иллюстративное фото

Во Львове признали виновным в государственной измене бывшего военного. Известно, что он ранее служил в должности начальника квартирно-эксплуатационной службы в воинской части во Львовской области, имел звание майора

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте, апреле и июне прошлого года военный на мобильный телефон сделал видеозаписи места дислокации личного состава и военной техники своей части. Эти кадры он переслал бывшей супруге, проживающей на оккупированной территории Запорожской области.

Также известно, что он купил несколько стартовых пакетов операторов мобильной связи, активировал во Львове, а затем передал эти номера женщине. Они использовались россиянами для коммуникации с агентурной сетью на территории Украины.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее суд осудил винничанина за госизмену из-за распространения российской пропаганды. Его связь с владельцем пророссийского издания длилась более восьми лет.