12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 17:15

Во Львове за государственную измену судили бывшего военного: его завербовала жена

17 сентября 2025, 17:15
Иллюстративное фото
Во Львове признали виновным в государственной измене бывшего военного. Известно, что он ранее служил в должности начальника квартирно-эксплуатационной службы в воинской части во Львовской области, имел звание майора

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте, апреле и июне прошлого года военный на мобильный телефон сделал видеозаписи места дислокации личного состава и военной техники своей части. Эти кадры он переслал бывшей супруге, проживающей на оккупированной территории Запорожской области.

Также известно, что он купил несколько стартовых пакетов операторов мобильной связи, активировал во Львове, а затем передал эти номера женщине. Они использовались россиянами для коммуникации с агентурной сетью на территории Украины.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее суд осудил винничанина за госизмену из-за распространения российской пропаганды. Его связь с владельцем пророссийского издания длилась более восьми лет.

Россияне проникают в Купянск как гражданские
17 сентября 2025, 18:35
На границе с Польшей начали тестировать новую систему контроля
17 сентября 2025, 18:09
В Киевской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 72-летней матери
17 сентября 2025, 17:57
"Прослушка" в кабинете Садового: мэр Львова лично рассказал, как нашли устройство
17 сентября 2025, 17:45
Предатель в форме: в Винницкой области судили агента РФ, мобилизовавшегося в ВСУ
17 сентября 2025, 17:45
В Одесской области пограничники задержали нарушителей, которые заплатили 45 тысяч долларов, чтобы сбежать из Украины
17 сентября 2025, 17:44
Фиктивные сделки на 1,1 млн грн: на Днепропетровщине группа мошенников незаконно переоформила 7 объектов недвижимости
17 сентября 2025, 17:31
В Кировоградской области судили мужчину, который за деньги выполнял задачи россиян
17 сентября 2025, 17:30
В Минздраве объяснили, почему для посещения бассейна не нужны никакие справки
17 сентября 2025, 17:21
