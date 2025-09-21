13:50  20 сентября
21 сентября 2025, 18:30

Оккупанты атаковали Запорожскую область более 500 раз: есть раненые

21 сентября 2025, 18:30
Фото: Нацполиция
За 20 сентября российские военные свыше 500 раз ударили по региону. В результате атаки трое местных жителей получили ранения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Известно, что за сутки россияне ударили по Запорожской области ракетой, а также совершили 331 БпЛА-атаку (преимущественно FPV), нанесли 5 ударов из авиации, 7 – из реактивных систем залпового огня и 179 – из артиллерийских установок.

В Запорожском районе в результате удара дроном двое местных жителей в возрасте 48 и 60 лет получили ранения. Также в Приморском районе госпитализировали 88-летнюю женщину.

По обстрелам россиян находились 13 населенных пунктов области - Новоивановское, Малокатериновка и Софиевка Запорожского, Плавные и Приморское Васильевского, Гуляйполе, Ольговское, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки, Малая Токмачка, Волшебное и Новоукраинское.

Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей , когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.

обстрелы оккупанты Запорожская область
