В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
Утром 20 сентября россияне атаковали Киевскую область беспилотниками
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Бучанском районе повреждена десятиэтажка одного из жилых комплексов. В результате падения обломков загорелись 13 автомобилей. Пожар потушили спасатели.
В Обуховском районе повреждены два частных дома и одна машина.
В Бориспольском районе обломками повреждены 10 гаражных помещений.
По предварительным данным, везде обошлось без пострадавших.
На местах работают полиция и спасатели, фиксирующие последствия атаки.
Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.