Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Бучанском районе повреждена десятиэтажка одного из жилых комплексов. В результате падения обломков загорелись 13 автомобилей. Пожар потушили спасатели.

В Обуховском районе повреждены два частных дома и одна машина.

В Бориспольском районе обломками повреждены 10 гаражных помещений.

По предварительным данным, везде обошлось без пострадавших.

На местах работают полиция и спасатели, фиксирующие последствия атаки.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.