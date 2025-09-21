13:50  20 вересня
21 вересня 2025, 18:30

Окупанти атакували Запорізьку область понад 500 разів: є поранені

21 вересня 2025, 18:30
Фото: Нацполіція
За 20 вересня російські військові понад 500 разів вдарили по регіону. Внаслідок атаки троє місцевих жителів отримали поранення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Відомо, що за добу росіяни вдарили по Запорізькій області ракетою, а також здійснили 331 БпЛА-атаку (переважно FPV), завдали 5 ударів з авіації, 7 - із реактивних систем залпового вогню та 179 - з артилерійських установок.

У Запорізькому районі внаслідок удару дроном двоє місцевих жителів віком 48 та 60 років отримали поранення. Також у Приморському районі госпіталізували 88-річну жінку.

Загадом під обстрілами росіян перебували 13 населених пунктів області - Новоіванівське, Малокатеринівка та Софіївка Запорізького, Плавні та Приморське Василівського, Гуляйполе, Ольгівське, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки, Мала Токмачка, Чарівне та Новоандріївка Пологівського районів.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.

