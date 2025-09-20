Фото: Артем Кобзарь

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и и.о. городского головы Артема Кобзаря.

Под вражеский обстрел из РСЗО попали нежилые здания в промышленной зоне.

В районе есть обесточивание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте работают соответствующие службы, которые обследуют территорию и уточняют последствия атаки.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.