13:50  20 сентября
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
12:19  20 сентября
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
11:54  20 сентября
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
21 сентября 2025, 16:35

В Запорожье подполье уничтожило автомобиль оккупантов

21 сентября 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинское подполье отследило место, где живут двое российских военных, и их транспорт. Автомобиль уничтожили

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам представителей "АнтиСмерш", российские военные пытались скрыть свой автомобиль. Однако это их транспорт не спас. Агенты подожгли машину русских военных.

"Это только предупреждение... Дальше последуют более радикальные действия", - говорят партизаны.

Напомним, ранее агенты движения АТЕШ сообщили об успешном отключении связи на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии была уничтожена телекоммуникационная башня вблизи завода Щегловский вал.

партизаны Запорожская область
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Все публикации »
