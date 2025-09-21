В Запорожье подполье уничтожило автомобиль оккупантов
Украинское подполье отследило место, где живут двое российских военных, и их транспорт. Автомобиль уничтожили
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
По словам представителей "АнтиСмерш", российские военные пытались скрыть свой автомобиль. Однако это их транспорт не спас. Агенты подожгли машину русских военных.
"Это только предупреждение... Дальше последуют более радикальные действия", - говорят партизаны.
Напомним, ранее агенты движения АТЕШ сообщили об успешном отключении связи на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии была уничтожена телекоммуникационная башня вблизи завода Щегловский вал.
