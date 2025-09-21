На Запоріжжі підпілля знищило автівку окупантів
Українське підпілля відстежило місце, де живуть двоє російських військових, та їхній транспорт. Автівку знищили
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
За словами представників "АнтиСмерш", російські військові намагались сховати свою автівку. Проте це їхній транспорт не врятувало. Агенти підпалили машину російських військових.
"Це лише попередження... Далі будуть більш радикальні дії", - кажуть партизани.
Нагадаємо, раніше агенти руху АТЕШ повідомили про успішне відключення зв'язку на оборонному заводі в Тулі. У результаті диверсії була знищена телекомунікаційна вежа поблизу заводу Щегловський вал.
