Фото: Харьковская областная прокуратура

Его задержали после получения 85 тысяч гривен за обещание "помочь" с отсрочкой от мобилизации

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который пытался получить неправомерную выгоду за обещание помочь с отсрочкой от мобилизации. Согласно данным правоохранителей, 65-летний житель города Богодухов предложил 50-летнему мужчине "свои услуги" по оформлению документов, необходимых для отсрочки от призыва на военную службу.

Он получил 85 тысяч гривен за "услугу"

Фигурант ссылался на собственные связи и влияние на должностных лиц, оценивая свои действия в 85 тысяч гривен. 17 сентября во время личной встречи он получил от потерпевшего оговоренную сумму. Сразу после передачи денег мужчину задержали правоохранители.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области, действуя под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили подозрение 65-летнему жителю Богодухова по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Согласно этой статье ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет с возможностью конфискации имущества.

Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники 7-го управления ДСР Нацполиции, отвечающие за обслуживание Харьковской области. Правоохранители отмечают, что подобные действия подпадают под уголовную ответственность и по факту получения неправомерной выгоды проводится тщательная проверка.

