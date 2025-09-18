Фото: Національна поліція України

Поліція Запоріжжя затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві товариша під час конфлікту за розпиття алкоголю

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає RegioNews.

У Запоріжжі поліція оперативно розкрила вбивство. 16 вересня о 6:45 до правоохоронців звернувся працівник комунальної служби. Він повідомив, що у дворі багатоквартирного будинку біля сміттєвих баків виявили тіло чоловіка.

Тіло загиблого виявили біля сміттєвих баків

На місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу, співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та криміналісти. Поліцейські провели огляд місця злочину та встановили особу загиблого. Ним виявився 33-річний житель Заводського району.

Правоохоронці встановили, що напередодні трагедії потерпілий провів вечір у компанії кількох чоловіків. Усі вони вживали алкоголь. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Один із учасників завдав іншому численних ударів кулаками. Коли потерпілий впав і перестав чинити опір, нападник відтягнув його до сміттєвих баків та вдарив ножем у шию. Після цього тіло було прикрите сміттям, а зловмисник втік.

Затриманий підозрюваний у вбивстві

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного та вилучили речові докази – ніж та особисті речі з кров’ю. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

