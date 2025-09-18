В Полтавской области разоблачили юношей, которые поджигали автомобили
В Полтавской области разоблачили молодых ребят. Известно, что они поджигали авто в разных районах города
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Как рассказали в полиции, к поджогам причастны двое парней 17 и 19 лет. Они подожгли четыре автомобиля. За это они уже получили подозрения.
"Следователи процессуального руководства прокуратуры уже обратились в суд с ходатайством об избрании фигурантам мер пресечения", - сообщили в полиции.
Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.
Хотел отомстить: в Киеве мужчина сжег ToyotaВсе новости »
18 сентября 2025, 10:08
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В открытый доступ попали документы граждан при тестировании е-нотариата
18 сентября 2025, 14:58Модный дипломатический жест: в Виндзоре королева Камилла и Мелания Трамп сияли в цветах Украины
18 сентября 2025, 14:40Заплатила за несуществующее авто: на Прикарпатье мошенник "заработал" на женщине почти 100 тысяч
18 сентября 2025, 14:15В Донецкой области 10-летний мальчик больше года ухаживал за лежащими братьями – начато расследование
18 сентября 2025, 14:15$10 тысяч за человека: в Польше раскрыли схему перевозки уклонистов в локомотивах
18 сентября 2025, 13:49Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
18 сентября 2025, 13:27Харьковские аграрии могут получить помощь через Государственный аграрный реестр
18 сентября 2025, 13:15Звание Героя Украины для Андрея Парубия: Рада поддержала обращение к Зеленскому
18 сентября 2025, 12:46Завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК: в чем его подозревают
18 сентября 2025, 12:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников