Фото: Нацполиция

В Полтавской области разоблачили молодых ребят. Известно, что они поджигали авто в разных районах города

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, к поджогам причастны двое парней 17 и 19 лет. Они подожгли четыре автомобиля. За это они уже получили подозрения.

"Следователи процессуального руководства прокуратуры уже обратились в суд с ходатайством об избрании фигурантам мер пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.