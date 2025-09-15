На Запорожье россияне убили мужчину дроном
Россияне атаковали дроном Запорожскую область. К сожалению, в результате удара погиб местный житель
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, российский дрон ударил по Новопавловке. В результате атаки россиян погиб 66-летний мужчина. Он умер на месте от полученных ран.
Напомним, ранее в Харькове мужчина пострадал от взрыва мины. Известно, что он обратился за помощью к медикам. Важно, что если люди находят опасные предметы, нужно обращаться в экстренные службы.
