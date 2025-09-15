На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка дроном
Росіяни атакували дроном Запорізьку область. На жаль, внаслідок удару загинув місцевий житель
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, російський дрон вдарив по Новопавлівці. Внаслідок атаки росіян загинув 66-річний чоловік. Зазначається, що він помер на місці від отриманих ран.
Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік постраждав від вибуху міни. Відомо, що він звернувся за допомогою до медиків. Важливо, що якщо люди знаходять небезпечні предмети, — потрібно звертатися до екстрених служб.
Донеччина під вогнем РФ: 2 загиблих, 20 поранених за добуВсі новини »
15 вересня 2025, 09:56РФ обстріляла Запорізьку область 607 разів за добу: одна людина загинула
15 вересня 2025, 07:55Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
14 вересня 2025, 10:29
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
1300 випадків кору за сім місяців: де в Україні ситуація найгірша
15 вересня 2025, 13:38Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс": Михайлова відповіла на критику щодо придбання авто
15 вересня 2025, 13:35"єОселя" стала доступніша для ВПО та мешканців прифронтових громад
15 вересня 2025, 13:19Бої за Донеччину: "Азов" і ЗСУ звільнили ще один населений пункт
15 вересня 2025, 13:17Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 12:59На Буковині водій Skoda перевозив у відсіку для запасного колеса 11 "Айфонів" вартістю 600 тис. грн
15 вересня 2025, 12:56У Харкові судитимуть "фаната РФ", який звинувачував ЗСУ в обстрілах
15 вересня 2025, 12:50Прагнення Офісу президента залучити ветеранів є "політизованою історією і спробою перекласти відповідальність", – Михайлова
15 вересня 2025, 12:38На Рівненщині затримали місцевого торгівця наркотиками: що йому загрожує
15 вересня 2025, 12:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі блоги »