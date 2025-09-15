Ілюстративне фото

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, російський дрон вдарив по Новопавлівці. Внаслідок атаки росіян загинув 66-річний чоловік. Зазначається, що він помер на місці від отриманих ран.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік постраждав від вибуху міни. Відомо, що він звернувся за допомогою до медиків. Важливо, що якщо люди знаходять небезпечні предмети, — потрібно звертатися до екстрених служб.