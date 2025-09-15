Иллюстративное фото

В Харьковской области местный житель взорвался на мине. Известно, что он обратился за помощью к медикам

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, 49-летний местный житель обратился к медикам. Отмечается, что мужчина в Купянске 11 сентября пострадал в результате взрыва мины "Лепесток".

Следует отметить, что украинцам не рекомендуют посещать места, где длительное время базировались войска. В случае, если был замечен снаряд или мина или любой другой подозрительный предмет, не стоит подходить и трогать. При опасности необходимо звонить 101 или 102.

Напомним, ранее в Херсоне 13-летний мальчик подорвался на российской мине. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.