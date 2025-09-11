15:14  11 сентября
11 сентября 2025, 17:24

На оккупированных территориях Запорожской области возводят телебашню для трансляции российской пропаганды

11 сентября 2025, 17:24
Фото из открытых источников
Российские оккупанты возводят новую телебашню для распространения пропаганды Кремля. Это происходит в оккупированном Бердянске

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Во временно оккупированном Бердянске россияне почти завершили строительство новой 100-метровой телебашни высотой около 100 метров. Известно, что постройку строят на въезде в город. Это россияне делают, чтобы получить максимальный охват сигналом.

В Бердянской городской военной администрации говорят, что оккупанты планируют разместить оборудование для трансляции трех цифровых мультиплексов и 16 радиостанций. Все это враг делает для усиления информационного давления, пропаганды и "промывания мозгов" местным жителям.

"Это часть системной работы окупантов по информационной изоляции наших земляков", - подчеркнули в Бердянской МВА.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях критический дефицит воды. Поэтому отопительный сезон под угрозой. оккупанты разносят жителям в качестве "гуманитарной помощи" дрова, но на самом деле у многих жителей нет для этого условий.

оккупация оккупанты Запорожская область
