Фото из открытых источников

Российские оккупанты возводят новую телебашню для распространения пропаганды Кремля. Это происходит в оккупированном Бердянске

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Во временно оккупированном Бердянске россияне почти завершили строительство новой 100-метровой телебашни высотой около 100 метров. Известно, что постройку строят на въезде в город. Это россияне делают, чтобы получить максимальный охват сигналом.

В Бердянской городской военной администрации говорят, что оккупанты планируют разместить оборудование для трансляции трех цифровых мультиплексов и 16 радиостанций. Все это враг делает для усиления информационного давления, пропаганды и "промывания мозгов" местным жителям.

"Это часть системной работы окупантов по информационной изоляции наших земляков", - подчеркнули в Бердянской МВА.

