Російські окупанти зводять нову телевежу для поширення пропаганди Кремля. Це відбувається в окупованому Бердянську

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни майже завершили будівництво нової 100-метрової телевежі заввишки близько 100 метрів. Відомо, що споруду будують на в'їзді до міста. Це росіяни роблять, щоб отримати максимальне охоплення сигналом.

У Бердянській міській військовій адміністрації говорять, що окупанти планують розмістити обладнання для трансляції трьох цифрових мультиплексів і 16 радіостанцій. Все це ворог робить для посилення інформаційного тиску, пропаганду та "промивання мізків" місцевим жителям.

"Це частина системної роботи окупантів з інформаційної ізоляції наших земляків", – наголосили в Бердянській МВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях критичний дефіцит води. Через це опалювальний сезон під загрозою. Окупанти розносять жителям в якості "гуманітарної допомоги" дрова, але насправді в багатьох жителів немає для цього умов.