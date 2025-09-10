16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 17:57

Жители прифронтовых общин Запорожья получат "зимнюю помощь" - что это за поддержка

10 сентября 2025, 17:57
Иллюстративное фото
Более 3400 домохозяйств в прифронтовых общинах Запорожской области получат денежную помощь. Это средства, направленные на покупку твердого топлива

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Заявления на помощь по программе от правительства подали уже 3486 жителей. Это люди, проживающие в пределах 10 км от линии столкновения. Уже к концу сентября для этих жителей планируется начать выплаты единовременного пособия.

Еще более 19 тысяч заявлений подали местные жители, проживающие дальше, чем в 10 километрах от линии разграничения. В настоящее время областные власти вместе с международными партнерами определяют возможности для оказания помощи этой категории семей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук говорила, что международные партнеры выделили более 3 миллиардов гривен в поддержку семей в прифронтовых регионах. Каждое хозяйство, подпадающее определенным критериям уязвимости, может получить по 19 400 гривен за весь предстоящий отапливаемый сезон.

10 сентября 2025
05 сентября 2025
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
07 августа 2025
