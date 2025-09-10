Иллюстративное фото

Более 3400 домохозяйств в прифронтовых общинах Запорожской области получат денежную помощь. Это средства, направленные на покупку твердого топлива

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Заявления на помощь по программе от правительства подали уже 3486 жителей. Это люди, проживающие в пределах 10 км от линии столкновения. Уже к концу сентября для этих жителей планируется начать выплаты единовременного пособия.

Еще более 19 тысяч заявлений подали местные жители, проживающие дальше, чем в 10 километрах от линии разграничения. В настоящее время областные власти вместе с международными партнерами определяют возможности для оказания помощи этой категории семей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук говорила, что международные партнеры выделили более 3 миллиардов гривен в поддержку семей в прифронтовых регионах. Каждое хозяйство, подпадающее определенным критериям уязвимости, может получить по 19 400 гривен за весь предстоящий отапливаемый сезон.