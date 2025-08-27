10:23  27 августа
27 августа 2025, 15:22

Украина реформирует соцвыплаты: что изменится с 2026 года

27 августа 2025, 15:22
Иллюстративное фото: из открытых источников
Украина готовится к масштабной реформе системы социальной защиты. Министерство социальной политики разработало законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2026 года единого вида государственной поддержки – базовой социальной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно документу, нынешние выплаты малообеспеченным семьям и часть других социальных пособий будут объединены в единую систему.

Основной принцип новой модели – адресность и справедливость: размер помощи будет определяться как разница между установленным государством базовой величиной и средним доходом семьи.

Для первого члена семьи базовая величина будет составлять 100%, для каждого следующего – 70%. В то же время, для детей и людей с инвалидностью I-II группы также 100%.

Администрированием новой системы будет заниматься отдельный орган, который должен быть определен Кабинетом Министров.

В Минсоцполитики отмечают, что сейчас в Украине действует более 180 различных видов социальных выплат. Многие привязаны к прожиточному минимуму, который уже не является эффективным индикатором бедности. Поэтому система является запутанной, фрагментированной и малоэффективной.

Ожидается, что реформа позволит:

  • сделать выплаты более адресными;
  • повысить поддержку наиболее уязвимых категорий;
  • упростить процесс оформления через цифровые сервисы, в частности портал Дия.

Кроме того, новая модель социальной помощи отвечает обязательствам Украины перед Международным валютным фондом.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в ряд действующих законов, в частности о помощи семьям с детьми, пенсионному страхованию и занятости населения.

Как известно, с 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект – базовая социальная помощь. Размер базовой величины для расчета пособия будет составлять 4500 гривен.

Напомним, ранее народный депутат Елена Шуляк рассказала, что украинцам выплачивают еще один вид пособия. В частности, до 800 тыс. грн одноразовой компенсации могут получить гражданские украинцы, которые из-за войны получили статус человека с инвалидностью.

27 августа 2025
