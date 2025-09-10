16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 17:57

Жителі прифронтових громад Запоріжжя отримають "зимову допомогу" - що це за підтримка

10 вересня 2025, 17:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Понад 3 400 домогосподарств у прифронтових громадах Запорізької області отримають грошову допомогу. Це кошти спрямовані на покупку твердого палива

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Заяви на допомогу за програмою від уряду подали вже 3 486 жителів. Це люди, які проживають в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення. Уже до кінця вересня для цих жителів планують розпочати виплати одноразової допомоги.

Ще понад 19 тисяч заяв подали місцеві жителі, які проживають далі, ніж за 10 кілометрів від лінії розмежування. Наразі обласна влада разом з міжнародними партнерами визначає можливості для надання допомоги цій категорії родин.

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук говорила про те, що міжнародні партнери виділили понад 3 мільярди гривень на підтримку родин у прифронтових регіонах. Кожне господарство, яке підпадає певним критеріям вразливості, може отримати по 19 400 гривень за весь майбутній опалюваний сезон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
соціальна допомога опалення
Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року
27 серпня 2025, 15:22
На окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою - ЦНС
17 серпня 2025, 16:15
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
"Холостяк" із Тарасом Цимбалюком уже незабаром: оголосили дату прем'єри
10 вересня 2025, 21:50
Поліцейські показали евакуацію з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти вбили 25 осіб
10 вересня 2025, 21:33
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало, а що подешевшало
10 вересня 2025, 21:30
Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів
10 вересня 2025, 21:09
В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17
10 вересня 2025, 20:55
Подвійне вбивство на Вінниччині: ексвчителю повідомили про підозру
10 вересня 2025, 20:49
Львів купить автобусів майже на 15 млн євро
10 вересня 2025, 20:41
Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії
10 вересня 2025, 20:19
Наводив удари росіян по енергетиці: затримали російського агента з Дніпропетровщини
10 вересня 2025, 20:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждала
10 вересня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »