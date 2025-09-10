Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Заяви на допомогу за програмою від уряду подали вже 3 486 жителів. Це люди, які проживають в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення. Уже до кінця вересня для цих жителів планують розпочати виплати одноразової допомоги.

Ще понад 19 тисяч заяв подали місцеві жителі, які проживають далі, ніж за 10 кілометрів від лінії розмежування. Наразі обласна влада разом з міжнародними партнерами визначає можливості для надання допомоги цій категорії родин.

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук говорила про те, що міжнародні партнери виділили понад 3 мільярди гривень на підтримку родин у прифронтових регіонах. Кожне господарство, яке підпадає певним критеріям вразливості, може отримати по 19 400 гривень за весь майбутній опалюваний сезон.