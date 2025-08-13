09:19  13 августа
13 августа 2025, 08:55

Пожар вблизи Запорожской АЭС: что говорят в Энергоатоме

13 августа 2025, 08:55
Фото: t.me/andriyshTime/41752
На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции снова возникла пожарная опасность — на этот раз вблизи энергоблоков станции. По имеющейся информации, горел сухой камыш на месте разрушенного россиянами Каховского водохранилища

Об этом заявили в Энергоатоме, передает RegioNews.

В компании отмечают, что ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за некомпетентного управления станцией со стороны фейкового российского руководства, систематически нарушающего требования ядерной, радиационной и пожарной безопасности.

Подтверждением этому стали постоянные пожары на захваченной решистами Запорожской АЭС, которые приобрели системный характер.

Так, в августе 2024 года на территории станции полностью выгорела градирня №1 системы технического водоснабжения. А в июле этого года в районе ЗАЭС было зафиксировано задымление из-за лесного пожара.

Напомним, во вторник, 12 августа, в районе Запорожской АЭС заметили задымление. В соцсетях очевидцы писали, что на ЗАЭС сильный пожар.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – крупнейшая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
