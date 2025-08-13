Пожар вблизи Запорожской АЭС: что говорят в Энергоатоме
На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции снова возникла пожарная опасность — на этот раз вблизи энергоблоков станции. По имеющейся информации, горел сухой камыш на месте разрушенного россиянами Каховского водохранилища
Об этом заявили в Энергоатоме, передает RegioNews.
В компании отмечают, что ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за некомпетентного управления станцией со стороны фейкового российского руководства, систематически нарушающего требования ядерной, радиационной и пожарной безопасности.
Подтверждением этому стали постоянные пожары на захваченной решистами Запорожской АЭС, которые приобрели системный характер.
Так, в августе 2024 года на территории станции полностью выгорела градирня №1 системы технического водоснабжения. А в июле этого года в районе ЗАЭС было зафиксировано задымление из-за лесного пожара.
Напомним, во вторник, 12 августа, в районе Запорожской АЭС заметили задымление. В соцсетях очевидцы писали, что на ЗАЭС сильный пожар.
ЗАЭС под оккупацией России
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – крупнейшая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.
4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.
После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.
Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.
Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.