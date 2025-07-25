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25 июля 2025, 01:35

"Почти ежедневно взрывы": в МАГАТЭ рассказали о ситуации на ЗАЭС

25 июля 2025, 01:35
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Фото: Энергоатом
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Ситуация на ЗАЭС под оккупацией россиян не становится более спокойной. Каждый день там громко из-за выстрелов и взрывов

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В команде Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают слышать военную активность вокруг ЗАЭС. Такая информация была внесена в отчет 24 июля.

По словам специалистов МАГАТЭ, на ЗАЭС "почти каждый день слышны обстрелы, взрывы и стрельба".

Напомним, что Запорожская атомная электростанция с марта 2022 находится под оккупацией российских войск. Во времена оккупантов там происходило немало инцидентов. В частности, блекауты из-за российских атак. В МАГАТЭ ранее сообщалось, что станция с 7 мая 2025 года возлагается только на одну линию электропередач. По состоянию на 26 июня ситуация оставалась неизменной.

Российские власти откровенно заявляли, что они не собираются возвращать станцию Украины или передавать под международный контроль. Россияне считают, что ЗАЭС якобы теперь принадлежит им, а аргументом называют незаконные референдумы в Запорожской области в 2022 году.

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